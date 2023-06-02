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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتهم بسرقة أغنية محمد فؤاد.. مصطفي كامل: كلام غلط وحقي هاخده بالقانون

صدى البلد

رد الفنان مصطفي كامل  على الاتهامات التي وجهت له من  النقيب الأسبق منير الوسيمي بسرقة كلمات أغنية الحب الحقيقي للمطرب محمد فؤاد. 


وكشف مصطفي كامل تفاصيل أزمة الأغنية وقت كتابتها مؤكدا انه كتبها عام 1996 ووقتها بعد عرضها على جمعية المؤلفين والملحنين أكدو له أن هناك أغنية للفنانة نجاة الصغيرة تحمل نفس الأسم.

وتابع كامل أن جمعية المؤلفين والملحنين وقتها قامت بمنعه من حقة المادي عنها بسبب تشابه الأسماء حتي عام 2004 وهو العام الذي تم الصلح بينه وبين الجمعية بعدما تاكدت أن الأغنيتين مختلفتين تماما وأن الشبه الوحيد بينهما هو الأسم فقط

وأضاف كامل أن اتهام الوسيمي له سوف يتم محاسبته عليه قانونيا.


مصير منير االوسيمي

وكشف الفنان مصطفي كامل عن مصير النقيب الأسبق منير الوسيمي في الانتخابات القادمة .

وقال كامل أن كل ما تفوه به منير الوسيمي في بيانه الشهير كلام مغلوط وسوف يتم محاسبته بالقانون .

وأضاف كامل أنه تنحي عن مجلس التأديب أمس الخميس، الذي يتولي تأديبه لكي يرجع إلي صفوف باقي الأعضاء لكي يأخذ حقه كباقي الأعضاء وليس كرئيس مجلس التأديب .

وتابع كامل أنه قام بتقديم جميع المستندات التي تدين منير الوسيمي لنيابة الأموال العامة ويأمل أن يتم محاسبته بالقانون.


وصول الفنانين حفل التكريم

وصل المخرج عادل عبده وخالد جلال القائم بأعمال البيت الفني للمسرح إلي مسرح البالون لحضور احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية.

ومن المفترض أن يتم تكريم كل من المخرج عادل عبده وخالد جلال ومصطفي كامل وصفاء أبو السعود والنقيب أشرف زكي وسط حضور عدد كبير من الفنانين والعاملين بالمسرح.

تُكرم اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية اليوم الجمعة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق والفنانة صفاء أبو السعود، وذلك في تمام الخامسة مساءً على مسرح البالون.


و يُكرم أيضًا كل من المخرج عادل عبده، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون سابقًا، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج خالد جلال، وغيرهم.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة المحور: "الحمد لله مجهود وتعب الواحد ومشواره الفني مرحش هدر".

أغنية محمد فؤاد البيت الفني للمسرح البيت الفنى الحب الحقيقي الفنان مصطفى كامل المؤلفين والملحنين المخرج عادل عبده المخرج خالد جلال

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