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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قلعة قايتباي بالإسكندرية تستقبل وفدا صينيا

وفد صيني بقلعة قايتباي
وفد صيني بقلعة قايتباي

استقبل محمد متولي، مدير عام أثار الإسكندرية، وفدًا صينيًا برئاسة لي تشون نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني مدير إدارة التراث الثقافي الوطني، يرافقه السفير يانج يي القنصل العام الصيني بالإسكندرية، أثناء زيارة الوفد لقلعة قايتباي.

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حرص الوفد علي التقاط الصور والفيديوهات التذكارية وإبداء أعجابهم بالأثر الإسلامي المهم، كما تفقد الوفد السراديب الساحلية والبرج الرئيسي ومسجد القلعة الأثري والأسوار الداخلية والخارجية.

كما حرص الوفد عن الاستفسار عن عمر القلعة التي بنيت من 546 سنة، والاستفسار عن اعمال الصيانة والترميم التي تجريها وزارة السياحة والآثار ممثلة بالمجلس الأعلى للآثار وأخصائي الترميم اللذين يقومون بالأعمال.

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