نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مبارة النادي الأهلي والوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، على أرض إستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والوداد المغربي

32 قناة تنقل مبارة الأهلي والوداد المغربي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي أن مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والأهلي، ذهابا وإيابا، المرتقبتين يومي 4 و11 يونيو 2023، ستبثان مباشرة في أكثر من 80 دولة، ومباشرة في 32 محطة مجانية في إفريقيا.

وأوضح الموقع الرسمي لـ "كاف" أن قنوات "بي إن سبورتس " و"كنال بلوس" الفرنسية، و"سيبير سبور" الجنوب إفريقية، و"ستار تايمز" الصينية، ستبث مباشرة، مباراتي الوداد الرياضي والأهلي المصري، برسم ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا: "لقد كان الطلب على بث محتوى مباريات الأندية الإفريقية مذهلاً هذا الموسم. جودة كرة القدم تتناسب مع الاهتمام. نتطلع إلى نتيجة هذه النهائيات من بطولة "توتال إنرجي" كونفدرالية في الجزائر. وجولتي دوري أبطال بين الوداد والأهلي، سنقدم إنتاجًا تلفزيونيًا عالي الجودة ".