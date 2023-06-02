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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

رسالة تشجيعيه من
رسالة تشجيعيه من أب لابنه على سيارته

انتشرت على السوشيال ميديا صورة لسيارة، مكتوب عليها رسالة تشجيعيه من أب لأبنه الذي يعالج في مستشفى 57357.

 

رسالة تشجيعية من أب لابنه على سيارته

 

وكتب الأب على سيارته، وقال : “أنا ابني بطل من ابطال مستشفى 57357، ادعو لمحمد ابني بالشفا ”.

 

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وقام متابعو السوشيال ميديا بمشاركة صور السيارة، وقد كتب عليها : "الرجل دة واضح انه بيحب إبنه اوي وعنده يقين أن الدعاء عن ظهر غيب من إنسان قلبه خير، هيكون سبب في شفاء إبنه، تعالو نجبى بخاطره وندعي لأبنه مح بالشفاء العاجل".

 

رسالة تشجيعيه من أب لابنه على سيارته

 

وانهالت التعليقات على المنشور بالدعاء لابن الرجل صاحب السيارة، والتمني له بالشفاء، والعافية.

رسالة السوشيال ميديا مستشفى 57357 السيارة

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انا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

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