الدراسات العليا للنانوتكنولوجي تعلن عن انتهاء دبلومة تصميم وتركيب الطاقة الشمسية

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، عن انتهاء دبلومة تصميم وتركيب الطاقة الشمسية.

وقالت الدكتورة رباب الشريف، اختتم طلاب دبلومة تصميم وتركيب الطاقة الشمسية الترم الأول بامتحانات العملى لجميع المواد ومناقشة الطلاب مشاريع الترم الأول فى جميع التخصصات .



والجدير بالذكر انه كانت هناك مشاريع فردية وجماعية لجميع المواد فى مواضيع متنوعة فى مجال تصنيع وتركيب الطاقه الشمسية و ايضا اداره الاعمال والبيع والتسويق فى مجال الطاقة الشمسية، تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس. حيث انه في اطار الخطة التدرسية للطلاب التدريب الميدانى فقد تم عمل زيارة ميدانية الى عدة محطات متنوعة فى مجال الطاقة الشمسية والتدريب على التركيب والصيانة وايضا التعرف على مشكلات العملاء فى المجال وكيفية التعامل معها وايجاد حلول لها