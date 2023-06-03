إصابة مقرفة..محمد بركات يعلق على استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي والوداد

علق محمد بركات على استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من مواجهة الوداد المغربي الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وجهة نظر مارسيل كولر في إراحة محمد الشناوي وجهة نظر سليمة بنسبة 100%"

أضاف: "إصابة محمد الشناوي في عضلة السمانة إصابة مُقرفة، ومن الممكن أن تُجازف بالحارس ثم يتعرض لانتكاسة"

وواصل: "إراحة الشناوي بتؤكد ثقة مارسيل كولر في حراس الأهلي سواء علي لطفي أو مصطفى شوبير، أو حتى حمزة علاء"

واختتم: "الشناوي بالفعل يملك خبرات مميزة، ولكن فنيا لا يوجد أي مشكلة في غياب الشناوي نظرا لقوة حراس الأهلي بالكامل"