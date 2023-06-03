سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

أثارت الأميرة أيمان جدل رواد السوشيال ميديا في حفل زواج شقيقها ولي عهد الأردن وذلك لإطلالتها اللافتة بأناقتها التي جمعت بين كل من الحداثة واللمسات التقليديّة وذلك بتوقيع المصمم السعودي محمد آشي، ووذلك بلون حيادي، والأكمام أخذت شكل "كاب"، وأخذ فستانها قصّات أفقيّة وذلك عند منطقة الصدر. وقد تمّ تنسيق فستانها مع حقيبة ذات طابع شرقي وتحمل توقيع علامة Sarah’s Bag اللبنانيّة.

وقد لفتت الأميرة إيمان بجانب إطلالتها الأنظار أيضا بتواضعها فقد ظهرت ، كلا من الأميرة إيمان والأميرة سلمى وكل منهما تقف خلف الأميرة رجوة آل سيف يقومون بمساعدتها في ترتيب الفستان وتعديل وضعيته خلال مسيرها واألأهتمام بأدق تفاصيل عروس شقيقهما الأكبر