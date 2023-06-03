مزيكاتي كبير أوي.. شريف منير يشارك حماقي العزف على الدرامز في حفل جدة

أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً ضخماً فى المملكة العربية السعودية ، حيث قدم العديد من اغانيه الناحجة التى شعلت حماس الجمهور .

وكانت مفاجأة الحفل هو الفنان شريف منير ، الذى حرص محمد حماقي على استقباله على المسرح ، واصر على ان يقوم الاخير بمشاركته فى احدي الاغاني من خلال اللعب على الدرامز .

وقال محمد حماقي : "إحنا كسبنا شريف منير في مجال التمثيل نجم كبير جدا، مكانش ينفع متبقاش موجود في حياتنا، بس خسرناه في المزيكا ، شريف مزيكاتي كبير أوي ودرامر جامد جدا، ولازم يلعب معانا أغنية".

ومن جانبه، أعرب شريف منير عن سعادته قائلا: "شرف عظيم أبقى واقف مع حماقي لإنه فنان محبوب وجميل وملتزم وأخلاقه عالية، وأحب أنتهز الفرصة وأوجه حب وامتنان وتقدير لسمو الأمير محمد بن سلمان على التطور الكبير اللي عمله في المملكة".

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تذاكر الحفل

وكانت طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة الأولى وهي فئة الـ vvip وتبلغ سعرها 1750 ريال وهو ما يقارب 14420 جنيه والفئة الثانية وهي فئة الـvip وتبلغ سعرها 1450 أى ما يقارب 11948جنيه أما الفئة الثالثة وهي فئة فبلغ سعرها 895 ريال أى مايقارب 7374 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة بـ345 ريال أى مايقارب بالمصري 2842 جنيه.

حماقي يطرح فضوله المكان

وكان طرح المطرب محمد حماقي أغنيته الجديدة “فضّوله مكان” عبر يوتيوب خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد روج لها وكتب حماقي: استنوا أغنية “فضّوله مكان” كاملة الساعة 8 على يوتيوب وكل منصات الموسيقي".