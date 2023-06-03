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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توخوا الحذر.. الأرصاد: هجمات ترابية وتقلبات جوية محتملة حتي 21 يونيو

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية من جديد إلى يوم 21 يونيه، لذلك يجب توخي الحذر وحمل “ الكمامات” خارج المنازل في أى وقت خاصة لمرضي الحساسية والجيوب الأنفية.
 

عرضت مذيعة “ الدي أم سي” ببرنامج “ 8 الصبح ” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3 يونيه،  حيث شهدت حالة الطقس اعتبارا من اليوم تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وأنخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد يصل إلى 7 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمي اليوم علي القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة وأن تصل الحرارة إلى 34 درجة ولا يوجد أي اثارة للرمال خلال هذا الأسبوع علي أن تعاود ارتفاعاتها من جديد أخر الأسبوع.

ويكون حالة الطقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتعود فرص الأمطار على مناطق بالبلاد خلال الطقس اليوم،  حيث يكون هناك أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى 21 درجة

العاصمة الإدارية 35 للعظمي 22 للصغري

الاسكندرية 27 للعظمي 20 للصغري

العلمين الجديدة 27 للعظمي 20 للصغري

6 أكتوبر34 للعظمي 21 للصغري

السلوم27 للعظمي 17 للصغري

دمياط 35 للعظمي 21 للصغري

بورسعيد 35 للعظمي 22 للصغري

المنصورة 38 للعظمي 24 للصغري

الإسماعيلية 40 للعظمي 24 للصغري

السويس 34 للعظمي 24 للصغري

شرم الشيخ 40 للعظمي 28 للصغري

رفح 27 للعظمي 20 للصغري

طابا 36 للعظمي 24 للصغري

تقلبات جوية مرضى الحساسية الجيوب الانفية انخفاض كبير القاهرة الكبرى العاصمة الادارية الاسكندرية العلمين الجديدة 6 اكتوبر

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