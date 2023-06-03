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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح السوق الأسبوعي لبيع وشراء السيارات المُستعملة والجديدة ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سوق السيارات الأسبوعي لبيع وشراء السيارات المُستعملة والجديدة بعزبة البرنس بمدينة بنها.

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وقال محافظ القليوبية أن هذه الخطوة تأتى في إطار استغلال سوق البرنس، حيث أنه مستغل ليوم واحد في الأسبوع فقرر المحافظ أن يتم استغلاله باقي أيام الأسبوع بحيث يتم عمل سوق للسيارات يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.
ووجه الهجان إلى تمهيد الطرق المؤدية للسوق ورفع كفاءتها لتسهيل وصول المواطنين إلى السوق، في إطار الخطوات الجادة التي تسعى من خلالها الدولة إلى توفير أماكن لتمكين البائع والمشتري من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة خصائص التأمين وتوافر كافة الخدمات التي تهمه في مكان واحد وقريب منه، وهو ما نفذتهُ محافظة القليوبية على أرض الواقع، من تحويل سوق منطقة عزبة البرنس بمدينة بنها إلى سوق للسيارات المستعملة والجديدة والذي يقع على مساحة ١٠ آلاف متر، وسط توافر كافة الخدمات والتأمين من حماية مدنية وشهر عقاري ومرور وغيرها من الخدمات، هذا وقد تم تطوير ورفع كفاءة السوق بالكامل وعمل الصيانات اللازمة لغرف الخدمات والباكيات وكافة الدهانات.


وحرص "محافظ القليوبية" على تفقد الباكيات المتواجدة بالسوق وجميع الخدمات المتواجدة بالمكان، والتحدُث مع المواطنين والتُجار المتواجدين بالسوق الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بإقامة مثل هذا السوق الذي يعمل على توفير الوقت والجهد والمال، مُستمعاً إلى مطالبهم ومُقترحاتهم موجهاً بحل جميع العقبات أولاً بأول، مُطالباً التُجار وأصحاب السيارات بالعمل على نشر موقع السوق لإحداث نقلة نوعية بسوق السيارات بمحافظة القليوبية لتقديم الخدمات لمواطني القليوبية والمحافظات المُجاورة لها.


وأوضح "محافظ القليوبية" خلال الإفتتاح أن السمات الأبرز لهذا السوق هي عنصري الأمان وسرعة إنجاز الإجراءات، والتي تجعل المواطن المتعامل في السوق يضمن أن السيارة المتواجدة سليمة ١٠٠% من الناحية القانونية، كما يمكنه الكشف عليها فنياً في واحدة من مراكز الصيانة المتواجدة داخل السوق، ويمكن للمواطن شراء أو بيع السيارة وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها في المدينة دون الحاجة للذهاب لمكان آخر وفي يوم واحد لتوافر مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، بما يوفر على المواطن الوقت والجهد والمال.


وأكدَّ "الهجان" أن السوق سيتم تنظيمه يوم السبت من كل أسبوع، مع توفير جميع الخدمات به من ( شهر عقاري ومرور وفحص فني كامل)، لافتاً إلى أنه سيتم فرض رسوم الدخول للسيارة وسيتم البدء بالتحصيل الفعلي بدايةً من السبت المُقبل الموافق ١٠ يونيو، على أن يكون دخول جميع السيارات سواءً المُستعملة أو الجديدة اليوم أول أيام السوق بدون أي رسوم (مجاناً)، مُشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية، ومديرية أمن القليوبية، والإسعاف للتواجد والإستعداد لأي طوارئ وللحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم توفير مركز صيانة بالسوق، للتيسير على المُشتري لفحص السيارة ميكانيكياً وكهربائياً قبل التحرُك بها من السوق للتأكُد من سلامتها، وإنهاء كافة الإجراءات في يوم واحد في نفس المكان بما يوفر الوقت والجهد والمال، منوهاً أن المكان مُؤمن بالكامل وأن السوق محاط بسور خرساني بالكامل، وأنه لم يتم تحديد رسوم الدخول حتى الآن وسيتم تقييمها بعد إنتهاء التشغيل التجريبي.
وتجدر الإشارة إلى أن  خريطة الوصول لمكان سوق السيارات بعزبة البرنس بمدينة بنها، تكون كالتالي:
للقادم من محافظة القاهرة إتجاه الإسكندرية دخول المدينة من مفارق الزقازيق حتى الوصول للسوق و نزول نزلة كوبري المنصورة أو طريق شرق الرياح التوفيقي الجديد والدخول للمدينة ومنها لسوق عزبة البرنس.
و نفس الطريق للقادم من الطريق الزراعي من محافظة الإسكندرية مُتجهاً للقاهرة، أما القادم من محافظات شمال الدلتا (دمياط والدقهلية) عليه أن يُسلك طريق كفر شكر بنها والدخول لمدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس .

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القليوبية محافظ القليوبية مدينة بنها سوق للسيارات خصائص التأمين

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