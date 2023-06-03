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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

علي الحجار
علي الحجار

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل كبير اليوم السبت، في ساقية عبد المنعم الصاوي، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

 

ومن المقرر أن يقدم على الحجار باقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة أبرزها :" مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

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وتم طرح التذاكر بسعر 150 جنيها، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام التاسعة مساء.

 

يذكر أن دافع الفنان علي الحجار، عن الفنان محمد فؤاد بعد تصريحاته الأخيرة في حفل جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي أثنى من خلالها على أفضال السعودية عليه وعلى الفنانين.

كتب علي الحجار، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "في منتصف التسعينيات روحنا نعمل عُمرة أنا ومحمد فؤاد .. وقتها كان فؤاد لأول مرة بيعمل عُمرة ، وأول ماقربنا من مدخل الكعبة بدأ محمد فؤاد يبكي بكي شديد جدا كله خشوع وفرحة في نفس الوقت".

وتابع قائلاً:"ولذلك أنا تبريري للكلام اللي فؤاد قاله علي المسرح في السعودية نابع من إحساسه إن دي البلد اللي فيها الحرمين الشريفين ( الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ) وإنها أكرم بلد لأكرم شعب كان أكيد نابع من العاطفة الدينية اللي انا شفتها علي وشه وقت ماشاف الكعبة.

أحيا الفنان محمد فؤاد، حفلا جماهيريا ضخما في جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور محبينه من الوطن العربي.

وقدم محمد فؤاد، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية الحب الحقيقي وفاكرك يا ناسيني وطمني عليك وحبيبي يا وأنا لو حبيبك وساعات بشتاق ومعقول وخدني الحنين.

وقال محمد فؤاد، على هامش المؤتمر الصحفي للحفل: السعودية أرض الطهارة، بلد عزيزة على كل عربي وكل مسلم، واللي مبيحبش السعودية في قلبه مرض .. أنتم الشمعة المضيئة اللي بنمشي وراها لحد لقاء ربنا".

علي الحجار الفنان علي الحجار ساقية عبد المنعم الصاوى الحلواني العروسة

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