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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نهائي دوري أبطال إفريقيا| رد فعل مثير من نجم الوداد بعد تأكد غيابه عن المباراة

نادي الوداد المغربي
نادي الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، غياب نجم الفريق رسميا عن مواجهة الأهلي غدًا الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

الوداد المغربي 

سبب غياب عبدالله حيمود عن نهائي دوري الأبطال

وجاء غياب عبدالله حيمود لاعب وسط الوداد المغربي، عن مواجهتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب إجراء عملية جراحية وهي “ الزائدة الدودية”.

وكان اللاعب قد شعر بمغص في بطنه، أثناء المران، ما اضطر الجهاز الطبي للفريق المغربي، لـ نقله إلى مصحة خاصة بالقاهرة، وإخضاعه لفحوص دقيقة، أكدت حاجته إلى الجراحة.

رد فعل عبدالله حيمود بعد غيابه عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 
 

وحسب ما ذكره مصدر داخل نادي الوداد البيضاوي المغربي، أن حيمود ذرف دموع الحسرة، بعد معرفته لإجراء عملية جراحية.

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