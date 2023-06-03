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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: لاعب الوداد يجري جراحة عاجلة تمنعه من المشاركة في نهائي إفريقيا.. ومجدي عبد الغني يوجه رسالة لحراس مرمى الأهلي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

لاعب الوداد يجري جراحة عاجلة ويغيب عن لقاء نهائي افريقيا

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن سبب غياب لاعب الوداد عن لقاء الأهلي في نهائي دوري الابطال.

 

وكتب عبر تويتر: "‏‏عبد الله حيمود لاعب الوداد يغيب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية بأحد مستشفيات القاهرة". 

 

تلقى 3 عروض.. موقف عبد الله السعيد من الاستمرار مع بيراميدز

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، موقف اللاعب عبد الله السعيد مع بيراميدز للموسم المقبل.

وكتب: “بيراميدز يرفض رحيل عبدالله السعيد نهاية الموسم بعد تلقيه ٣ عروض واتجاه لتمديد التعاقد معه”.

 

بعد غياب الشناوي.. مجدي عبد الغني يوجه رسالة لحراس مرمى الأهلي

وجه مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، رسالة لحراس مرمى النادي الأهلي بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن لقاء الذهاب بدوري الأبطال.

وكتب عبر تويتر: “‏كل الدعم يا رجالة.. الأهلى دائماً بمن حضر”. 

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