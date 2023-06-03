موجز السوشيال: لاعب الوداد يجري جراحة عاجلة تمنعه من المشاركة في نهائي إفريقيا.. ومجدي عبد الغني يوجه رسالة لحراس مرمى الأهلي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن سبب غياب لاعب الوداد عن لقاء الأهلي في نهائي دوري الابطال.

وكتب عبر تويتر: "‏‏عبد الله حيمود لاعب الوداد يغيب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية بأحد مستشفيات القاهرة".

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، موقف اللاعب عبد الله السعيد مع بيراميدز للموسم المقبل.

وكتب: “بيراميدز يرفض رحيل عبدالله السعيد نهاية الموسم بعد تلقيه ٣ عروض واتجاه لتمديد التعاقد معه”.

وجه مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، رسالة لحراس مرمى النادي الأهلي بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن لقاء الذهاب بدوري الأبطال.

وكتب عبر تويتر: “‏كل الدعم يا رجالة.. الأهلى دائماً بمن حضر”.