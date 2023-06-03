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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالى : بدء التقديم للتدريب الصيفى بـ بحوث الفلزات لطلاب العلوم والهندسة

د. أيمن عاشور
د. أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص الوزارة على تدريب الطلاب وإعدادهم وتأهيلهم للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية لمواكبة احتياجات سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيرًا إلى تكثيف الاهتمام بالتدريب خاصة لطلاب الكليات العملية، وتوفير الفرصة للطلاب للتطبيق على الدراسة النظرية.

وفى هذا الإطار يعلن مركز بحوث وتطوير الفلزات عن فتح باب التقدم للتدريب العملى خلال فترة شهور الصيف لطلاب كليات العلوم والهندسة من مختلف الجامعات.

وأوضح الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز، أن المركز يبدأ فى استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى تلقى التدريب العملى حتى يوم ١٥ يونيو الجارى، على أن يبدأ التدريب الفعلى اعتبارًا من بداية شهر يوليو القادم.

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وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز أن التدريب، يشمل جميع التخصصات بكليات العلوم والهندسة ومن بينها؛ الكهرباء والإلكترونيات، والفيزياء، والكيمياء، وغيرها من التخصصات العلمية ذات الصلة بعمل المركز  فى بحوث وتكنولوجيا المواد، ويتم التدريب من خلال مركز التدريب التابع للمركز فى جميع الأقسام العلمية، ويتضمن تدريبًا عمليًا على الأجهزة والمعدات داخل المعامل التابعة للمعاهد التكنولوجية الأربعة التابعة للمركز وهى؛ (معهد تكنولوجيا الخامات، معهد تكنولوجيا الفلزات، معهد تكنولوجيا التصنيع، معهد المواد المتقدمة)، وكذا التدريب النظرى لمحاضرين متخصصين من المركز، ويحصل الطلاب على شهادة معتمدة من المركز بنهاية الدورة التدريبية.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الاشتراك بالدورات التدريبية التى يقدمها المركز تقديم طلبات التدريب بمركز التدريب  بمقر المركز (التبين - حلوان)، والاستفسار عن طريق "الصفحة الرسمية لمركز بحوث وتطوير الفلزات"، من خلال اللينك التالى:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092456731254&mibextid=ZbWKwL

وعلى جانب آخر قام مركز التدريب التابع لبحوث الفلزات بتنظيم برنامج تدريبى لمهندسين تابعين لوزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع قسم اللحام والتفتيش - معهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، بعنوان "برنامج التشغيل والصيانة وإجراءات الأمان والسلامة للغلايات البخارية"، وذلك على مدار أسبوعين، وتناول البرنامج تدريب المشاركين على المهارات والأسس العلمية والخبرة العملية فى تشغيل الغلايات البخارية وأنواعها ومكوناتها الأساسية، وكذلك عمليات فحص الغلايات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومساعدة المتدربين على زيادة السلامة والموثوقية والكفاءة إلى أقصى حد، وبالتالى إطالة عمر الغلايات وتحسين كفاءتها وتوفير تكاليف الطاقة، وترسيخ ثقافة ممارسات العمل الآمنة بين العاملين.

قدم التدريب د. خالد حافظ منسق الدورة ورئيس قسم اللحام والتفتيش، وفريق من قسم اللحام والتفتيش بالمركز.

كما قام مركز التدريب ببحوث الفلزات بتظيم برنامج تدريبى لمهندسي وفنيي شركة المقاولون العرب تحت عنوان "التفتيش على اللحام باستخدام الفحص البصرى"، بالتعاون مع قسم اللحام والتفتيش - معهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، وتناول البرنامج أسس اختبار الفحص البصرى vt، "نظرى وعملى"، والتدريب على إعداد أسلوب إجراء الاختبار وتطويره، وتم تقديم البرنامج عبر مستويين؛ الأول للفنيين، والثانى للمهندسين، وذلك لمدة أسبوع لكل مستوى.

قدم التدريب د. حامد عبدالعليم  منسق الدورة، والمشرف على ورشتى اللحام وتشكيل الصاج، وم/ محمد سيد - قسم اللحام والتفتيش - معهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز.

وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي سوق العمل إحتياجات سوق العمل الاهتمام بالتدريب مركز بحوث وتطوير الفلزات

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