متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النهائي، مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، في دوري أبطال إفريقيا، حيث تتجه الأنظار صوب أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مباراة الذهاب، ويرغب الأهلي في حسم اللقاء في القاهرة.

هل استعد الأهلي جيدا؟

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن استعداد فريقه جيدا لخوض مباراته ضد الوداد المغربي، مساء اليوم، على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار كولر إلى أنه شاهد العديد من المباريات للمنافس من أجل دراسته بالشكل اللازم قبل لقاء اليوم، مشددا على انه لا يفكر في نتيجة الموسم الماضي أمام الوداد المغربي، ولن يتأثر به.