عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

صدى البلد

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النهائي، مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، في دوري أبطال إفريقيا، حيث تتجه الأنظار صوب أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مباراة الذهاب، ويرغب الأهلي في حسم اللقاء في القاهرة.

txt

أغرب من الخيال| احتفال هيستيري لفريق اتحاد الشرطة رغم صعود منافسه.. ما السبب ؟

txt

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

هل استعد الأهلي جيدا؟

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن استعداد فريقه جيدا لخوض مباراته ضد الوداد المغربي، مساء اليوم، على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار كولر إلى أنه شاهد العديد من المباريات للمنافس من أجل دراسته بالشكل اللازم قبل لقاء اليوم، مشددا على انه لا يفكر في نتيجة الموسم الماضي أمام الوداد المغربي، ولن يتأثر به.

متفاءل ويرفض التشكيك سر ثقة كولر حسم نهائي الأبطال الوداد المغربي استاد القاهرة الدولي دوري ابطال افريقيا علي لطفي شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الفريق أسامة ربيع: السفينة المعطلة بقناة السويس ستتحرك خلال ساعة

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

أول تعليق من مجدي عبدالغني بعد عدم حضوره افتتاح فرع الأهلي

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: إزالة ٢٣٧٩ مبنى مخالف و ٩٢٨ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

هذا الأسبوع|الباحث الهولندي يُثير الجدل من جديد بـ تحذير خطير

الخطيب المثالي 2023 .. الأوقاف تعلن عن شروط وجوائز المسابقة

بعد زيارتها لمدرسة السويدي.. التعليم تشكر قرينة الرئيس الأمريكي في بيان رسمي

بعد استبعاده .. رد فعل محمد الشناوي داخل معسكر الأهلي قبل لقاء الوداد

طلب عاجل من السعودية وأمريكا إلى طرفي الصراع السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

فيديو

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ