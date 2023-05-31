كنت جيت بالمايوه| ماذا قالت شيرين قبل حفلها بـ جدة وكيف غازلها الجمهور؟

«يموت الزمار وصوابعه بتلعب».. مثل قديم ينطبق تماما على المطربة شيرين عبد الوهاب، التي تواصل إثارة الجدل، وذلك بعد تصريحها الأخير بحفلها في جدة بالمملكة العربية السعودية، وواجهت بسببه هجومًا وانتقادًا لاذعًا من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كنت جيت بالمايوه

وواصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب سقطاتها العفوية مع الجمهور عبر الكاميرات، التي تجد دائما لدى شيرين الصيد السهل، باستمرارها في إطلاق الكلمات التي ترتد في صدرها بالهجوم عليها.

خلال استعداد شيرين لغناء إحدى أغنياتها على المسرح في مدينة جدة السعودية، مازحت الجمهور قائلة: "حر قوي، كنتوا قولولي كنت جيت بالمايوه"، وهو ما أحدث ضجة وسط تفاعل الحاضرين على عفويتها.