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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

صدى البلد

تداول رواد السوشيال ميديا، مؤخرا، صورا وفيديوهات لأول عمارة LCD في العالم، موجودة في مصر، وهو ما تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، خلال الفترة الماضية، لتبدأ التساؤلات عن قصة العمارة ومكانها ؟ ووضعها الإنشائي ؟

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وصف أغرب عمارة في العالم

وُصفت العمارة الموجودة على كورنيش الإسكندرية، بأنها أغرب عمارة في العالم، خاصة أنها على شكل شاشة  LCD، رفيعة جدا وعالية جدا، إلا أن السؤال الذي حير كل من شاهد العقار، كيف يعيش قاطنوا هذا العقار؟، ومدى خوفهم من المبنى، ومعدل أمان العقار.

وفرضت التساؤلات نفسها، خاصة أن العمارة وبحسبة بسيطة، لو افترضنا أن الدور تعيش به أسرة واحدة، والعمارة مكونة من 12 دور، كيف يتحقق الأمان لهذا العدد الكبير من المواطنين.

حكاية أغرب عمارة مصر مساحة الشقة كام م عرض للخطر سكان العمارة

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