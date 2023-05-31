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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استغل رقصة على الماشي وأعلن الخبر.. القصة الكاملة لخطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس

صدى البلد

تصدّرت الفنانة حورية فرغلي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان خطبتها من المذيع نزار الفارس، ونفيها للأمر بأكمله، واتهامها للإعلامي بالكذب واختلاق القصة بأكملها، مشددة على مقاضاة الإعلامي، بسبب استغلال صوره معها والإعلان عن خبر ارتباط لم يحدث.

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خطوبة حورية فرغلي

كشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورًا ومقطع فيديو حصريًا للاحتفال.

وشارك حساب قناة الشمس على فيسبوك، مقطع فيديو من برنامج "صبايا الشمس" الذي تقدمه ريهام سعيد، حيث شاركت في برنامجها ستوريهات نزار وحورية، وباركت لهما: "أنا ماعرفش ايه اللي جمّع الشرق على الغرب، لكن نفسي يكون لنا لقاء معكم ونحتفل بخطبتكم وعقد قرانكم".
وظهر نزار الفارس، في الفيديو وهو يتحدث مع حورية فرغلي، ويخبرها بأنه يغير بشدة، ويطلب منها التوقف عن القيام بالعديد من الأشياء بعد خطبتهما.

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