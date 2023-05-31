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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

صدى البلد

أنهى كابتن منتخب مصر محمد صلاح، الموسم مع ليفربول في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، ليخسر بذلك فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه استطاع تحقيق العديد من الإنجازات الفردية، تضاف إلى سجله الحافل مع الريدز، وهو ما كشفت عنه تقارير صحفية، وسط أنباء رحيله عن ليفربول.

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حقق محمد صلاح هذا الموسم عددا من الإنجازات الفردية، تجعله علامة بارزة في سجلات الدوري الإنجليزي من جهة، والسجلات العربية والافريقية من جهة اخرى.

وحقق صلاح لقب هداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا، وهداف ليفربول التاريخي في البريميرليج، الهداف التاريخي للاعبين العرب والأفارقة في دوري أبطال اوروبا، صاحب أسرع هاتريك في دوري الابطال، الهداف التاريخي للاعبين العرب والأفارقة في البريميرليج، أكثر من صنع أهداف في تاريخ ليفربول في دوري ابطال اوروبا.

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