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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتتفتحلك طاقة القدر| عرض زواج لـ ياسمين صبري .. كيف ردت ؟

صدى البلد

لأنها جميلة الشاشة، وحلم لعدد كبير من الشباب ومهاويس الفنانات، تتلقى الفنانة ياسمين صبري يوميا عشرات الطلبات للارتباط والزواج، ودائما ما تكون الردود دبلوماسية.

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ياسمين صبري تتلقى أسئلة متابعيها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة منشور عبر موقع انستجرام الخاص بالفنانة ياسمين صبري، عبارة عن عرض زواج.

ردَّت الفنانة ياسمين صبرى على عدد من الأسئلة، من متابعيها، عبر خاصية «Ask»، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

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أسئلة طريفة وعرض زواج

طرح أحد المتابعين لياسمين صبري سؤالا قائلا: «عايز منك 10 آلاف دولار، لترد عليه ياسمين قائلة: «ليه ماسك عليّ ذلة».

ليطرح عليها متابع آخر سؤالا: «هل توافقين على تقديم مشاهد جريئة في هوليوود؟ لترد: «مبوافقش هنا.. هاوافق هناك؟».


وعرض أحد متابعي الفنانة ياسمين صبري الزواج عليها أثناء تفاعلها وإجاباتها على أسئلة متابعيها عبر السوشيال ميديا، وقال لها: "لك والله إذا تتزوجيني.. طاقة القدر تنفتح لك.. شو ما بدك عندي زبيب عندي عنب عندي تين.. شو ما بدك عندي".

وردت عليه "ياسمين" قائلة بسخرية: "ما شاء الله"، ونشرت من خلال خاصية القصص القصيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" أسئلة طرحها عليها جمهورها وردت عليها وقالت تصريحات لأول مرة، وأبرزها: "الحاجة اللي موهوبة فيها غير التمثيل هو الروقان، موهوبة فيه قوي"، وبناء على رغبة متابعيها نشرت صورة لها منذ الطفولة.

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برومو فيلم البعبع

طرحت شركة "سينرجي"، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا والأكشن "البعبع"، بطولة الفنان أمير كرارة وياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" استعداداً لعرضه ضمن منافسات موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وهو أول عمل يجمع ياسمين صبري وأمير كرارة في السينما.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن حول وقوع طبيبة في حب المجرم "سلطان" أمير كرارة، الذي يقرر التوبة وترك الإجرام مع صديقه "سوكا" محمد عبدالرحمن، وسط العديد من المواقف الطريفة والخطرة.

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عودة ياسمين صبري إلى السينما

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، الذي يحمل عنوان ابو نسب.

وقالت خلال لقاء تليفزيوني: «بشارك في بطولة فيلم أبونسب، وهارجع مصر الأيام المقبلة لاستكمال تصويره على طول، وإن شاء الله يعجب الناس، وهو فيلم كوميدي وفي نفس الوقت هيكون فيه رسالة، هو دمه خفيف وفيلم للعيلة كلها يعني اللي عنده 7 سنين هايتبسط واللي عنده 77 سنة هايتبسط».

كما كشفت ياسمين عن عملين قادمين لها قائلة: «عندي فيلم هاينزل في العيد الكبير، وبعدين عندي فيلم أكشن للصيف، ويمكن ده أول مرة لـ بطلة مصرية تعمل أكشن حقيقي فيه فرهدة وتدريب كتير، والتدريب على الأكشن غير تدريب الصحة».

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