عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الموروث الثقافي وقضايا المجتمع على مائدة النقاش بثقافة الجيزة

صدى البلد

شهدت مواقع فرع ثقافة الجيزة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، شملت محاضرة ثقافية بمكتبة بولاق الدكرور، بعنوان "الثقافة الشعبية عبر العصور" تحدثت بها ولاء زرزور، موضحة مفهوم الثقافة الشعبية بأنها مجموع العناصر والأشكال التعبيرية التي تختزنها الذاكرة الشعبية وتشكل ثقافة المجتمع، وتشمل الموروث السردي، والحكم والأمثال الشعبية وغيرها من فنون التعبير الأخرى كالممارسات وعادات الطبخ والمأكولات والثياب وغيرهم.

وأضافت "زرزور" أن الثقافة الشعبية تؤدي دورا لا يستهان به ليس في الحفاظ على الهوية العربية والمصرية فحسب، بل في تمكينها من مواصلة ترسيخ الخصوصية الثقافية للشعوب العربية، من جهة، والانفتاح والتفاعل مع بقية الثقافات من جهة أخرى أيضا.

txt

أسيوط .. انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "سينما 30" بأبنوب

txt

لماذا لم يظهر المصريون القدماء بملابس شتوية في نقوشهم؟ تفاصيل مدهشة

جاءت المحاضرة ضمن برنامج يونيو الحالي بفرع ثقافة الجيزة برئاسة د نهى نبيل، والمقام بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وفي السياق نفسه عقدت مكتبة الدقي الثقافية محاضرة بعنوان" الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها علي الموروث الثقافي" أوضحت خلالها د. سناء صالح، كم التشابهات والموروثات والعادات التي نمارسها في حياتنا المعاصرة والتي ترجع أصولها للحضارة المصرية القديمة، وأشارت "صالح" إلى بعضها كالموروث اللغوي والمفردات التي ترجع بأصولها للغة المصرية القديمة، وكذلك الموروث الاجتماعي من عادات الزواج والولادة واحتفالات السبوع وغيرها من العادات.

وفي إطار أنشطة نادي التكنولوجيا بالمكتبة،  قدمت المدربة آمال احمد، ورشة تنمية مهارات ذهنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبمكتبة ساقية مكي الثقافية أقيمت محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على المرأة والأسرة" تحدثت فيها نجلاء فؤاد عن كثرة الإنجاب وتأثيره السلبي على الصحة الإنجابية للمرأة، وزيادة نسب الفقر والعوز، فضلا عن أرتفاع نسب الطلاق وعمالة وتشرد الأطفال.

وضمن الأنشطة الصيفية شاركت ثقافة الجيزة في معرض الفنون التشكيلية الذي أقيم بالتعاون مع نادي المهندسين بمدينة ٦ أكتوبر، وتضمن باقة من الأعمال الفنية من نتاج الورش الفنية التي قُدمت لرواد النادي بإشراف الفنانة د.أماني الشيخ، وتحت عنوان "عالم البحار" نفذت الفنانة إسراء أسامة ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ لوحة فنية باستخدام قصاصات من ورق الفوم بمشاركة رواد مكتبة الشيخ زايد.

ولتنمية المهارات الفنية لذوي الهمم أقامت مكتبة امبابة ورشة فنون تشكيلية لتعليم الطباعة بالاستنسل نفذتها هبة الله سمير، كما واصلت مكتبة سقارة فعاليات ورش تعليم وتحسين الخط العربي بمشاركة الفنان طارق عطية، واستكمل مركز الجيزة الثقافي تدريبات فنون الباليه تدريب الفنانة منار مجدي، بجانب ورش تدريبات الموسيقى والغناء للفنانة زينب إبراهيم.

ثقافة الإحتياجات الخاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافة الشعبية الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة الصعيد الثقافي العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

لمن يستيقظ مرهق ومتعب.. عليك بـ3 كلمات أوصى بهم النبي قبل النوم

8 لاعبين.. محمد فاروق يعلن قائمة الراحلين عن الزمالك

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. مترو الأنفاق يزف بشرى لـ جماهير الأهلي.. علي جمعة يحذر من التفاخر بالحج.. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف بعد قصف صاروخي

مروان يونس: درست هندسة بسبب أبويا وأمي.. وبطلت أعمل فيديوهات ساخرة لهذا السبب.. وتشجيع زوجتي سبب دخولي مجال الفاشون

أخبار السيارات | "اركب أوتوماتيك" أرخص سيارة ميتسوبيشي "زيرو" في مصر..أسعار جديدة لـ 5 موديلات رياضية..سعر تويوتا فورتشنر "4X4"

سوق المستعمل.. أحدث سعر لـ شيفروليه لانوس| صور

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

راجل من صغره.. يوسف بيساعد والده في المصاريف ببيع حلويات تصنعها والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ