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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتعديلات هينيسي .. شيفروليه كورفيت ستينغراي تتحول لوحش كاسر على الطرق

هينيسي H700
هينيسي H700

تمكنت شركة هينيسي الأمريكية  الانتهاء من مشروعها الجديد والخاص بالسيارة شيفروليه كورفيت C8 Z06 ، والتى تعد واحدة من أقوى النسخ المقدمة من كورفيت على الإطلاق بفضل حصولها على أحد أقوى محركات التنفس الطبيعي في العالم .

هينيسي H700

وأوضحت شركة هينيسي الأمريكية ، انه تم تعزيز إصدار ستينغراي من كورفيت ليصبح أكثر قوة من طراز Z06 الأيقوني.

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تعتمد نسخة هينيسي من كورفيت والتي حصلت على اسم H700على محرك LT2 V8 بسعة 6.2 لتر، تم تعديله بإضافة سوبر تشارجر فائق، مع منافذ سحب هواء جديدة، ونظام تبريد جديد للمحرك، ونظام عادم عالي الأداء يتوفر بشكل اختياري، ثم يتم إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك ليتوافق مع التعديلات الجديدة.

هينيسي H700

بعد التعديلات المتعددة لنسخة هينيسي H700 يتمكن محرك LT2 من توليد قوة 708 حصان مع 865 نيوتن متر من عزم الدوران، بدلاً من 490 حصان و 630 نيوتن متر من عزم الدوران بالنسخة الأساسية من شيفروليه كورفيت، لتتفوق نسخة هينيسي على إصدار كورفيت Z06 بفارق 38 حصان و 242 نيوتن متر من عزم الدوران.

هينيسي H700

والجدير بالذكر ان أرقام أداء شيفروليه كورفيت Z06 الاستوك ، تاتى بمحرك LT6 V8 بسعة 5.5 لتر يعتمد على التنفس الطبيعي للهواء ليولد قوة 670 حصان مع 623 نيوتن متر من عزم الدوران.

هينيسي H700

و توفر شركة هينيسي حزمة التعديلات هذه لشيفروليه كورفيت ستينغراي بسعر 49,950 دولار ، وتتميز حزمة تعديلات هينيسي بالحصول على ضمان ممتد لثلاثة أعوام أو 58 ألف كيلومتر.

هينيسي H700
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