انتشار واسع لـ وباء حمى الضنك في مخيمات النازحين بمأرب

بعد موسم الأمطار يكون الموسم السنوي لإنتشار حمى الضنك في اليمن بمخيمات النازحين بمأرب ومع غياب الوعي الصحي وسوء الخدمات ومكان المأوى تتضاعف معاناة النازحين سنويا مع حمى الضنك.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن هذا العام ظهر الوباء بسرعة الانتشار ومحطم للارقام القياسية المسجلة في المشافي الحكوميه في الموسم الماضي .

وتابع التقرير أن بتعليق أحد المواطنين اليمنيين ان بالأمس تعرض لحمى الضنك ما يزيد عن 71 مواطن يمني؛ موضحا ان سبب زيادة عدد الاصابات يرجع لوجود المستنقعات المائيه وبيارات الصرف الصحي.

وأضاف التقرير أن النساء والأطفال تتردد على المستشفيات للعلاج وتقدم المستشفى الخدمات الطبيه لكن ب إمكانيات محدودة بالإضافة إلى إصابه أكثر من 75% من الكوادر الصحيه.

واكد التقرير ان السلطات الطبيه بمأرب اتخذت خطوات توعوية لمحاصرة الوباء؛ بالإضافة إلى الزيارات الميدانيه في مناطق الانتشار لتكثيف التوعية ولضرورة التخلص من الخزانات المكشوفة والمياه الراقدة وكل مصادر البعوض الناقل لحمى الضنك.