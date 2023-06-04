طلب عاجل من السعودية وأمريكا إلى طرفي الصراع السوداني

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام محلية، أن وزارة الخارجية السعودية صرحت بأن وفدًا الجيش السوداني والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق المحادثات.

وأضافت الخارجية أن ميسري الحوار بين طرفي الصراع بالسودان مستعدون لاستئناف المحادثات .

واضافت الخارجية السعودية:" المملكة وأمريكا تدعوان طرفي الصراع السوداني لاتفاق وقف إطلاق نار جديد ، ومتمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان"



وأعلنت الخارجية السعودية أن المملكة وأمريكا حريصتان على استمرار المحادثات بين وفدي التفاوض السوداني.

وجدد طرفا الصراع العسكري في السودان الجيش وقوات الدعم السريع ، الجمعة الماضية، التزامهما بمنبر جدة لمحادثات السلام، داعيين الوساطة "الأمريكية السعودية" لمواصلة مساعيها بما يمكن من العودة مجددًا لمسار التفاوض.

وحث الجيش السوداني في بيان، اليوم الجمعة، الوساطة على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر، بتنفيذ مطالب الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، بما يمكن من العودة مجددًا لمسار التفاوض.

واتهم الجيش في بيانه قوات الدعم السريع بعدم تنفيذها لأي من النقاط الموقع عليها في اتفاق جدة، مما دفعه لتعليق التفاوض في محادثات جدة.