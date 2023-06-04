عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري الأرخص من هنا| أسعار الأضاحي اليوم بالأسواق

صدى البلد

يقبل المواطنون حاليا على شراء الأضاحي لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، ولاتقتصر الأضحية على الخروف فقط وإنما تمتد لتشمل الجاموس والعجول والجمال، وفى هذا العام يواجه المضحون أزمة ارتفاع أسعار كيلو القائم نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف.

 

العجل البقري
 

ويتراوح سعر كيلو العجل البقري الحي الصالح للاضحيه حاليا  يتراوح بين 130 الي 150 جنيه للكيلو ، ليصل ثمن عجل البقر للأضحية وزن قائم 445 كيلو قد يكلفك  58,725 ألف جنيه.
 

فيما يتراوح سعر كيلو القائم في العجل الجاموسي ، مابين 115 ل 125 جنيهًا ، كذلك يتراوح سعر كيلو لحم الخروف بنظام الوزن قائم من 140 ل 150 جنيهًا،  كذلك سجلت سعر كيلو الماعز 150 جنيهًا. 

ويسجل سعر الخروف بالأسواق بأسعار تتراوح من 7000 جنيهًا ل 15000 جنيهًا على حسب الوزن .

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن نقابة الفلاحين تطرح  عجول بقري للأضاحي بسعر 125 جنيها للكيلو  قائم، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المجتمع المدني  في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في  خفض أسعار اللحوم الحمراء وتوفير الأضاحي بأسعار مخفضة، لافتا ان الأضاحي متوفرة بكميات كبيرة بهذه  الأسعار غير شاملة مصاريف النقل.

 

وقال المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، إن أسعار اللحوم في الأسواق مبالغ فيها كثيرا، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا كبيرا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ارتفاع الأسعار

 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الشهور الماضية شهدت انخفاضا في أسعار الأعلاف.

وتابع أن توافر الأعلاف والخامات سيكون له الأثر الكبير في انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة كانت سببا فيما آلت له السوق حاليا، وهناك توجه لدى الدولة بزيادة الرقعة الزراعية لتوفير السلع.

وتوقع مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن يكون هناك استقرار في أسعار اللحوم مع حلول عيد الأضحى المبارك.

 

 

الاضاحى اسعار الاضاحى أسعار الأضاحى 2023 أسعار الأضاحي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الفريق أسامة ربيع: السفينة المعطلة بقناة السويس ستتحرك خلال ساعة

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

لحوم للجميع بأقل من 200 جنيه..الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بإجراءات غير مسبوقة

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

ترشيحاتنا

لتسهيل سبل الحياة لديهم.. تسليم 18 موتوسيكل و39 كرسي كهربائي لذوي الهمم بالجيزة|شاهد

فودة يبحث مع عمدة نيش الصربية اتفاقية تآخي مع شرم الشيخ

خدمات تهمك| مفاجآت كبيرة بأسعار الذهب والدولار.. وآخر تفاصيل حالة الطقس

سوق أسماك بورسعيد.. من بؤرة إجرامية إلى صرح خدمي يستقبل المئات| شاهد

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الفزواني بمطار القاهرة

توقعات فرج عامر لنتيجة مباراة الأهلي والوداد في النهائي الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

فيديو

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ