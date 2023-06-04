الحق اشتري الأرخص من هنا| أسعار الأضاحي اليوم بالأسواق

يقبل المواطنون حاليا على شراء الأضاحي لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، ولاتقتصر الأضحية على الخروف فقط وإنما تمتد لتشمل الجاموس والعجول والجمال، وفى هذا العام يواجه المضحون أزمة ارتفاع أسعار كيلو القائم نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف.

العجل البقري



ويتراوح سعر كيلو العجل البقري الحي الصالح للاضحيه حاليا يتراوح بين 130 الي 150 جنيه للكيلو ، ليصل ثمن عجل البقر للأضحية وزن قائم 445 كيلو قد يكلفك 58,725 ألف جنيه.



فيما يتراوح سعر كيلو القائم في العجل الجاموسي ، مابين 115 ل 125 جنيهًا ، كذلك يتراوح سعر كيلو لحم الخروف بنظام الوزن قائم من 140 ل 150 جنيهًا، كذلك سجلت سعر كيلو الماعز 150 جنيهًا.

ويسجل سعر الخروف بالأسواق بأسعار تتراوح من 7000 جنيهًا ل 15000 جنيهًا على حسب الوزن .

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن نقابة الفلاحين تطرح عجول بقري للأضاحي بسعر 125 جنيها للكيلو قائم، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في خفض أسعار اللحوم الحمراء وتوفير الأضاحي بأسعار مخفضة، لافتا ان الأضاحي متوفرة بكميات كبيرة بهذه الأسعار غير شاملة مصاريف النقل.

وقال المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، إن أسعار اللحوم في الأسواق مبالغ فيها كثيرا، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا كبيرا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ارتفاع الأسعار

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الشهور الماضية شهدت انخفاضا في أسعار الأعلاف.

وتابع أن توافر الأعلاف والخامات سيكون له الأثر الكبير في انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة كانت سببا فيما آلت له السوق حاليا، وهناك توجه لدى الدولة بزيادة الرقعة الزراعية لتوفير السلع.

وتوقع مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن يكون هناك استقرار في أسعار اللحوم مع حلول عيد الأضحى المبارك.