بمعرض «لا للنفايات البلاستيكية» والأفلام التسجيلية.. استمرار الاحتفال بيوم البيئة العالمي بـ«مصر الجديدة»

تنطلق فى الحادية عشرة من صباح غدٍ الاثنين فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى والتى تنظمها جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى في كل من متحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة التابعان للجمعية ، والتى تأتى من منطلق البرامج التوعوية في كل ما يُلامس أفراد المجتمع لاسيما علاقته مع البيئة المحيطة به .

إذ يعرض مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل " سلسلة من الرسوم المتحركة التى من شانها تنمية وعى الفرد قبل الجماعة بأهمية البيئة المحيطة بنا وكيفية الحفاظ عليها نظيفة للاجيال القادمة ، وذلك بالتعاون مع طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا قسم الرسوم المتحركة ، حيث نجحوا في تصميم مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة للتوعية بالتغيرات المناخية وضرورة الحفاظ علي البيئة .

وفى سياق متصل يفتتح الدكتور نبيل حلمى ، في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الاثنين ، معرضًا للفن التشكيلى احمد بيرو ، يضم حوالى 25 لوحة فنية تحت عنوان "لا للنفايات البلاستيكية" ، تعبيرا لرفض انتاج المواد البلاستيكية شديدة الخطورة على البيئة ، تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى وهي المرة الاولى الذي يدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي

وأعلن حلمى أن المعرض بمثابة رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال لوحات الفنان الكبير احمد بيرو وباعماله الفنية ، باهمية استخدام النفايات البلاستيك واعادة تدويرها والحد من انتشارها ، حيث قام الفنان احمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع اشكالها من اغطية القنينة والاكياس البلاستيك والعاب بلاستيك وإعادة صياغتها داخل اعمال فنيه تحث علي الاهتمام بالبيئة داخل اطار عمل فني ، وفتح حوار بناء في التخلص من السلبيات التي تضر بالبيئة باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.