أساسيات السيناريو السينمائى.. ورشة مجانية بمتحف نجيب محفوظ الجمعة القادمة

تحت عنوان "أساسيات السيناريو السينمائى " تبدأ ثانى فعاليات ورشة "تنمية" بمتحف نجيب محفوظ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.هانى ابو الحسن فى الساعة 3 من عصر الجمعة 9 يونيو 2023 .



يحاضر فى الورشة الدكتور نادر رفاعي وتشمل 8 محاضرات فى : مفهوم السيناريو السينمائي ، مفهوم المشهد السينمائي ، عناصر البناء الدرامى ، حرفية رسم الشخصيات، مفهوم الحوار السينمائي ، أساسيات المكان السينمائي ، عناصر السرد السينمائي ، مفهوم النوع الفيلمى، وسيناريو الفيلم الروائي القصير والوثائقى .



جدير بالذكر ان ورشة " تنمية" مزيج من الورش في مختلف المجالات الأدبية والفنية والفكرية، تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطّاقات الإبداعية لتنمية مواهبهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز، اشراف د. شهد مختار.

المشاركة فى الورشة مجانا عن طريق ملىء إستمارة المشاركة من خلال الرابط التالى: https://docs.google.com/forms/d/1F5rqlUXPww1sDspnbxj3ljhMVMtDrvXQKKufegamK0s/edit