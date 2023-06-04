مناقشة المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة" لمنتصر القفاش فى الكتب خان.. تفاصيل

تستضيف الكتب خان اليوم الأحد فى تمام الساعة السابعة مساء الكاتب منتصر القفاش لمناقشة أحدث أعماله الإبداعية، وهى المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة" بحضور الناقد صبرى حافظ الذى يقدم العمل ويناقشه.

قصص "بصورة مفاجئة" تستعيد للأشياء المألوفة قدرتها على أن تفاجئنا، وتفتح لقارئها نافذة على ذاته، على طزاجة خبراته الأولى، تلك الأشياء التي كلما ابتعدنا عنها ازداد إحساسنا بحضورها، ذلك الحضور الذي يجعلنا نقرأ حكاية ونشعر أننا عشناها، نشعر أن شخوصها مروا في حياتنا لكن يصعب علينا تذكر ملامحهم أو أسمائهم، هكذا تدخلنا الحكايات في لعبة ميكانو نجمع فيها شظايا التكرار الذي إذا اكتمل سيكون على عكس ما نعرفه عنه صانعًا للدهشة.

بلغة شديدة الاقتصاد، يدفعنا منتصر القفاش إلى الكلام، إلى الحوار مع مفردات عالمه، وبناء فهم لا غنى عنه من أجل أن يستعيد كل منا تلك المسافة اللازمة لاكتشاف الدهشة.

ومن أجواء المجموعة القصصية: "اعتاد أبي أن يضع في لسان العرب الرسائل التي يعثر عيها في صناديق أو حقائب مركونة منذ سنوات، وأحيانًا كان يقرأ لي مقاطع منها كتبها أصدقاؤه الذين رحلوا عن دنيانا أو لم يلتقِ بهم منذ وقت بعيد. ويضحك وهو يريني جُملًا عكَس كاتبها ترتيب حروفها. ويشتد ضحكه حينما أنجح في قراءتها".

يذكر أن منتصر القفاش، كاتب مصري، صدرت له أربع مجموعات قصصية وثلاث روايات ومن أعماله المجموعات القصصية: نسيج الأسماء ، والسرائر، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في 2001 عن الممجموعة القصصية شخص غير مقصود الصادرة في 1999 وجائزة ساويرس فرع كبار الكتاب في 2009 عن رواية مسألة وقت الصادرة في 2008، ترجمت روايته أن ترى الآن إلى الإيطالية في 2012 .