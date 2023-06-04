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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ختام العرض المسرحي "الدمية البرية" بمسرح روض الفرج بالقاهرة

صدى البلد

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، ختام العرض المسرحي "الدمية البرية" عن نصي "بيت الدمية" و"البطة البرية" لهنريك إبسن، والذى قدمته فرقة قومية القاهرة المسرحية ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تدور أحداثه حول فكرة أن الإنسان قد يكون مجبرا أحيانا أن يعيش بطريقة مقيدة، غيره هو من يتحكم فيه، ومن خلال العرض نرى شخصيات كثيرة تتغير ظروفها وأحلامها نتيجة ما مروا به، وأصبحوا مجرد دمى في يد الآخرين.

يشارك في بطولته أمنية محسن ونورهان القاضي وأحمد رسمي وعمر عبد الله وباسم مجدي وتقى طارق وجاسر حامد وأحمد أبو العلا ومحمد صابر، ديكور أحمد شربي، موسيقى وألحان زياد هجرس، إضاءة أسامة حربي، ملابس أحمد مرعي، مكياج داليا علاء الدين، تصميم البوستر محمد البدري، مخرج منفذ أسامة جميل، دراماتورج وإخراج السعيد منسي.

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جدير بالذكر أن لجنة التحكيم مكونة من سامح مجاهد مدير مسرح الغد، والمهندس محمد هاشم، والشاعر مسعود شومان، وعضو المتابعة من إدارة المسرح أحمد السيد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

قصر ثقافة أحمد أبو العلا الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعر مسعود شومان العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي

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