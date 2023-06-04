موعد إعلان الحدود الدنيا لطلاب الثانوية بالجامعات الخاصة.. تفاصيل

قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة و سوف يتم وضعها والإعلان عنها بعد أن يتم الانتهاء من إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف "المصدر" أن التفاصيل الخاصة بمصارف الكليات للعام الجامعي الجديد سوف يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للجامعات ، مشيرا إلى أن يتم وضع الخريطة الخاصة بموعد حتى الآن لم يتم تحديد الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات.

وكان وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه على أن يتم إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «أجنبية، عربية» والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

بينما أكد المجلس استمرار اختبارات القدرات لكليات «التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية (فنية - موسيقية - المسرح التربوى)، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والتربية (فنية – موسيقية)».



