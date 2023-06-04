البورصة المصرية تقرر قيد شركة طاقة عربية برأسمال 676 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 04\06\2023 الموافقة على ما يلى :

اولا :قيـــد أسهــــم شركة طاقة عربية ش.م.م قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح برأس مال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري موزع على 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم) تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد كما يلى:

الإصدار الأول بقيمة 250,000 جنيه مصري والاصدار الثاني بقيمة 249,750,000 جنيه مصري والاصدار الثالث بقيمة 196,364,080 جنيه مصري والاصدار الرابع بقيمة 168,806,020 جنيه مصري والاصدار الخامس بقيمة 26,006,800 جنيه مصري والاصدار السادس بقيمة 35,000,000 جنيه مصري.. ليصبح الإجمالي 676,176,900 جنيه مصري وذلك طبقًا للمواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

تلتزم الشركة بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد ، وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار اليها دون دون استيفاء باقى شروط ومتطلبات القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد القيد.

تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

ثانيا: ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 08/06/2023 على النحو التالي: ( ص1 – ص 6) 1,352,353,800 سهم × 50 قرشًا = 676,176,900 جنيه مصري.

ثالثا : أن يتم تسكين الشركة بقطاع "مرافق" .

رابعا: تم تخصيص رمز السهم“Ticker” للشركة هو TAQA.CA