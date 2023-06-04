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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قادرون باختلاف.. محافظ الجيزة يسلّم ذوي الهمم 57 موتوسيكلاً مجهزًا طبيًا وكراسي كهربائية|صور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

سلّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 18 موتوسيكلاً مجهزًا طبياً و39 كرسى كهربائى لذوي الهمم والقدرات الخاصة، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.
وأكد محافظ الجيزة، على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف ساعدت فى تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم وإدماجهم داخل المجتمع. 
وأشاد محافظ الجيزة بدور جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.
وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدا على إستمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.
وخلال تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم، معربًا عن سعادته بلقائه بهم، وموجهاً نائب المحافظ ببحث  المطالب الخاصة بهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن بالجيزة وتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم.
واشار محافظ الجيزة إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.
من جانبها أكدت صفية أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية على حرص المؤسسة على مشاركة مؤسسات الدولة الحكومية لتلبية إحتياجات المواطنين ودعم جهود تلك الجهات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم، مشيرةً إلى أن تسليم المركبات اليوم هو الدفعة الثانية من مشاركة المؤسسة بمبادرة "قادرون بإختلاف" لهذا العام.
حضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات المجهزة طبياً ، هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وصفية مصطفي أمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، وهاني صادق أمين الصندوق، وصفاء سعد أمين المجلس، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الأسر الاولى بالرعاية الكراسى المتحركة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم والقدرات الخاصة رفع كفاءة الخدمات مبادرة قادرون بإختلاف مؤسسة مصطفى وعلى آمين

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