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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 2400 جنيه..اشتري هاتف Nokia C12 الجديد بخصم كبير

بـ 2400 جنيه..اشتري
بـ 2400 جنيه..اشتري هاتف Nokia C12 الجديد بخصم كبير

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف نوكيا Nokia C12 موقع أمازون الهند ، ليصل سعره  بعد الخصم إلى 6499 روبية هندية (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري تقريبا).

بـ 2400 جنيه..اشتري هاتف Nokia C12 الجديد بخصم كبير

مواصفات هاتف Nokia C12

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جاء هاتف نوكيا  Nokia C12، بشاشة بقياس 6.3 بوصة، من نوع LCD، تبلغ بجودة عرض + HD.

ويعمل هاتف Nokia C12، بواسطة معالج Unisoc SC9863A1 من إنتاج شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 28 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسوميات من نوع PowerVR IMG 8322 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، قابلة للزيادة ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

 

يقدم هاتف Nokia C12،  كاميرتين خلفيتين الرئيسية منهما تأتي  بدقة 8 ميجابكسل إلى جانب فلاش LED، ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف نوكيا الاقتصادي Nokia C12، على بطارية قوية تدوم طوال اليوم بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة، التي تدعم الشحن بقوة 5 وات.

يتميز هاتف Nokia C12 بمميزات أخرى مثل أنه مصنوع من هيكل  مرن، و ضد السقوط بفضل طبقة الحماية ، كما أنه مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP52.

Nokia نوكيا Nokia C12 التخفيضات مواصفات هاتف Nokia C12 العروض

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