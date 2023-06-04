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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توفير الاستعدادات لتحقيق التعاون بين جامعة الزقازيق والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوفد المرافق له ، على هامش حضور مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق ، وذلك بحضور الدكتور عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق ، ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

 

أعرب رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة ، مثمنا دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الواضح فى هيكلة وتطوير كافة مؤسسات الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، محققا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيرا إلى توفير كافة الاستعدادات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

ومن جانبه أعرب الدكتور صالح الشيخ عن بالغ سعادته بزيارة جامعة الزقازيق، مشيرا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات، متمنيًا لرئيس الجامعة التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة؛ لتحقيق مزيدا من تقدم الجامعة ورفعتها ، ومؤكداً على حرصه نحو تعزيز أطر التعاون، وتبادل الرؤى على كافة الأصعدة.

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وفي ختام اللقاء، قام الدكتور خالد الدرندلى بإهداء درع الجامعة للدكتور صالح الشيخ ، تقديرا لجهوده والدور المتميز الذي يقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة للوصول إلى كفاءات أكثر فعالية بمختلف القطاعات بالدولة.

 

جدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت علي هامش حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مناقشة رسالة دكتوراة بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة، تحت عنوان ( سلطات رئيس الجمهورية إزاء مجلس النواب فى النظام الدستورى المصرى ٢٠١٤ "دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة " ) ، للباحث إسماعيل محمد سامى إبراهيم ، باحث شئون قانونية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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أعضاء هيئة التدريس الجهاز المركزي للتنظيم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الزقازيق

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