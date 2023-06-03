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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جراح قلب بجامعة الزقازيق يكشف أهم أسباب الموت المفاجئ

صدى البلد

أكد الدكتور وليد جلال الغمري، جراح القلب والصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق، ان هناك أسبابا عديدة للموت المفاجئ عند الشباب متعلقة بأمراض القلب وتؤدى بشكل كبير للوفاة المفاجئة لهم.

مشيرا الي ان اهم  سببين لهذا الموت المفاجئ مرتبطين بالقلب وكيفية التعامل معهما لغير المدربين وهما جلطة الشرايين التاجية الرئيسية المغذية لعضلة القلب.

مؤكدا ان من عوامل الخطورة للجلطة متعددة الخماسي المؤذي وهم" التوتر العصبي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري و ارتفاع نسبة الكولسترول الضار في الدم و التدخين " بينما اعراض الجلطة اهمها الم شديد خانق في منتصف الصدر او قليلا ناحية اليسار.

وأضاف انه يتم التعامل مع الجلطة بالاتصال بالطوارئ مباشرة مع الراحة التامة لانه من الوارد ان يكون مضغه لاربعة اقراص اسبرين اطفال تركيز ٧٥ مجم سببا في انقاذ حياة هذا الانسان.

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واكد ان اللخبطة في كهربية القلب تؤدي الي توقف عضلة القلب و للاسف لن يظهر قبلها علي المريض في الغالب اي اعراض ويتم التعامل معها بالاتصال بالطواريء مباشرة مع وضع المريض علي سطح ثابت لمحاولة عمل ما يسمي الانعاش القلبي الرئوي عن طريق عمل ضغطات قوية بواسطة اليدين المفرودتين في منتصف صدر المريض بمعدل ١٠٠ الي ١٢٠ ضغطة كل دقيقة و الافضل مع الاستعانة بالاتصال باخصائي الطواريء للارشاد للاجراءات السليمة حتى او ريثما تصلك المساعدة الطبية.

ارتفاع ضغط الدم أعراض الجلطة أسباب الموت المفاجيء الإنعاش القلبي الرئوي التوتر العصبي الإنعاش القلبي الشرايين التاجية الزقازيق العاشر من رمضان

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