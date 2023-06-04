بعد قرار أوبك.. بيان عاجل من الجزائر بشأن تخفيض إنتاج النفط

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي لـ إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2024، وفقا لقرار تحالف أوبك بلس باستمرار خفض انتاج الدول الأعضاء من النفط.

جاء ذلك خلال البيان الختامي لاجتماع دول تحالف أوبك بلس الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تقرر في الختام عقد الاجتماع المقبل لـ أوبك بلس في 26 نوفمبر المقبل في فيينا أيضا.

على جانب آخر، أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023م ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا.

وأضاف المصدر وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن تخفيض الانتاج سيبدأ من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 مليون برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.