التعليم العالي: 35 مليار جنيه رصدتها الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية

قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الإعلان عن وجود 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز، الخاص بالتنمية المستدامة للجامعات، متابعا: تلك الجامعات لهم دور في التنمية ومواجهة الامية والحفاظ على البيئة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مصر لديها ما يقارب من 93 ألف طالب وافد، في مرحلة البكالوريوس، ومنهم 20 ألف في مرحلة الدراسات العليا، كما أننا لدينا 22 مركز تدريب مهنيا داخل 22 جامعة مصرية حكومية، وسيتم تعميمها خلال الفترة القادمة داخل الجامعات الحكومية والأهلية.

وأكد أن هناك زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية والاجنبية، إضافة إلى استضافة أساتذة من معظم جامعات العالم، والمشاركة في الفعاليات الدولة والمسابقات، منوها بأن المستشفيات الجامعية تقدم ورا وطنيا هاما.

وأوضح أن الدولة ضخت ما يقارب من 35 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية، ليصل عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 مستشفى.

