التعليم العالي توجه رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

وجه عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حديثه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلا: التعليم العالي لا يرتبط بالوزارة فقط ولكنه توجه للدولة.



وأضاف “خالد عبد الغفار” خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات لا توجد أي لائحة دراسية لأي كلية أو معهد على مستوى مصر، يمكن أن تستمر أكثر من 5 سنوات، متابعا: هذا القرار يعني تغيير المناهج الدراسية والمقررات العلمية.

وأكمل: الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي تتضمن التخصصات البينية، والتي تعني الجمع بين أكثر من تخصص في وقت واحد، متابعا: التعاون مع الجامعات الأجنبية، ساهم في دخول برامج دراسية جديدة.



ووجه حديثه لطلاب الثانوية العامة، قائلا: "بنصح كل طالب يتخرج من الثانوية العامة يطلع على مواقع الجامعات، للتعرف على برامج ومناهج كل جامعة".

