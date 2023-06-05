أخصايئة نفسية: حب النفس والذات ليس صف موروثة

أكدت نانسي صميدة، الأخصائية النفسية، على أن حب النفس ليس مشروطا بشيء، متابعة: تقبل الذات لا يحتاج مجهود أو شروط..بل يحتاج احترام للذات.

وأوضحت "نانسي صميدة" خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن حب الذات ليس صف موروثة، ولكنها صفة تكتسب، متابعة: يجب على أولياء الامور تعليم أطفالهم حب الذات والثقة بالنفس منذ الصغر.

واسترسل: من الممكن أن يتسبب الأهل والمنزل في فقدان أطفالهم الثقة بنفسهم، متابعة: حب الذات يعتمد على تقبل الذات والتوافق مع النفس والمجتمع وعدم الشك في الذات.