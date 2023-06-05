بسبب هجوم بمسيرة.. اشتعال النيران في منشأة للطاقة الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عن اشتعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة بسبب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام "في منطقة بيلجورود، اشتعلت النيران في إحدى منشآت الطاقة. السبب الأولي للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة. ولم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوما كبيرا لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوكرانيا شنت هجومها أمس الأحد‭ ‬باستخدام ست كتائب‭ ‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بدء أوكرانيا لعملية عسكرية واسعة النطاق.