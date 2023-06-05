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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حسن يوسف يكشف سرا خطيرا عن سعاد حسني .. نقل حسام داغر للعناية المركزة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، وفي التقرير التالي نستعرض ابرزها: 

 

محمد رمضان يتغزل في جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورة لها من كواليس فيلم “ع الزيرو”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.


تكريم حسن يوسف بقصر السينما .. صور

كرم قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، عن مجمل اعماله الفترة السابقة، وعن مشواره وتاريخه الفني الحافل.


نقل حسام داغر للمستشفى ودخوله العناية المركزة

أعلن شقيق الفنان حسام داغر، عن نقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية.

اتقتلت.. حسن يوسف يكشف أسرارا صادمة عن سعاد حسني

حل الفنان حسن يوسف ضيف قصر السينما لتكريمه عن مشواره الفني الحافل.

وكشف العديد من الأسرار عن حياته، ومن ضمنها علاقته بالفنانة سعاد حسني وكواليس مقتلها أو انتحارها كما جاءت الروايات.

تفاصيل الحالة الصحية لـ لقاء سويدان بعد اجرائها عملية جراحية

شهدت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان استقرارا ملحوظا بعد اجرائها عملية جراحية.

هبة طوجي تكشف كواليس البوم "بعد السنين"

كشفت الفنانة هبة طوجي، كواليس البومها الجديد الذي يحمل اسم “بعد سنين” وتحدثت عن الصوبات التي واجهتها به.

وقالت هبة طوجي في تصريحات صحفية: ألبوم بعد سنين عملت عليه لمدة 3 سنوات لأنه تزامن مع إنجابي لطفلين، وتم تصويره بين عدة بلدان وعنوان الألبوم اسم على مسمى، واللهجة المصرية محببة وقريبة لقلبي ولكافة قلوب المستمعين.

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