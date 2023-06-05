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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة القليوبية تنظم ندوة عن تحصين الشباب ضد الحروب الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات اللقاء الثاني عشر عن " تحصين الشباب ضد الحروب الجديدة " وذلك لرفع كفاءة أعضاء برلمان الطلائع والشباب ، بمركز شباب المنيرة التابع لإدارة  القناطر الخيرية بمشاركة 50 عضوا من أعضاء البرلمان.

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وأكد محمود نجيب استشارى تدريب بالادارة المركزية للتعليم المدنى بوزارة الشباب أن الحروب الجديدة هي حروب الجيل الرابع والتى تستهدف تحطيم الهوية الوطنية وبث الأفكار المغلوطة والهدامة فى عقول الشباب، وزعزعة الاستقرار بين الدول وتفكيك الدولة واسقاطها وتغذية الفتن والشائعات مؤكدا أن تلك الحروب استهدفت مصر لكنها فشلت فى تحطيمها وتفكيكها موضحا أن هدم الأمة يكون بالسيطرة على شبابها.


كما أكد الدكتور محمود  الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن الخطة تستهدف بناء أجيال من الشباب تنتمي للوطن ويكون لديها القدرة على مواجهة المعلومات المغلوطة من خلال الحصول على المعلومات الصحيحة من العلم ودوائر المعارف والكتب، والاعتماد على أكثر من مصدر فى الأخبار المتداولة فى ضوء الوعى بحقائق الأمور.

القليوبية مديرية الشباب والرياضة التعليم المدني ادارة البرلمان تحصين الشباب

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