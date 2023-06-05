الهلال الأحمر السعودي يعلن تجهيزاتها لحالات الطوارئ والاختناق في موسم الحج

بدأت 1410 كوادر رسمية وتطوّعية تنفيذ الخطة التشغيلية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة لموسم الحج.



وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوّار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة.

وأكد أن الخطة تستمر حتى الـ 15 من شهر محرم لعام 1445هـ, ويقوم على تنفيذها 45 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة، تشمل 79 فرقة إسعافية، إضافة إلى الاستعداد التام لتقديم خدمة الإسعاف الجوي، يقوم على تنفيذها أكثر من 710 موظفين.



وأضاف الزهراني أنه سيتم زيادة القوة التشغيلية بالمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به, بما يواكب زيادة أعداد المصلين.

بالإضافة إلي التغطية الإسعافية في جميع أقسام المسجد النبوي وساحاته على مدار الساعة.



وأفاد أن الخطة شملت غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة بخدمات الترحيل والتوجيه الطبي التي تبدأ من تلقي البلاغ عن طريق الاتصال على 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الأقرب للحالة عن طريق برنامج "المسعف الإلكتروني" ومباشرة الحالة وتقييمها ونقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية الطبية.

ويتم متابعة جميع مجريات البلاغ من قبل القيادة الميدانية عن طريق برنامج القائد الميداني الإلكتروني و إصدار التوجيهات لجميع العاملين في الميدان عن طريق البرنامج في أسرع وقت ممكن.