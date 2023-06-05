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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة.. هالة سرحان تعود للإعلام قريبا.. تفاصيل

هالة سرحان
هالة سرحان

كشف الإعلامية هالة سرحان عن نيتها العودة مجددا لتقديم برنامج جديد بعد ابتعادها عن الإعلام منذ فترة طويلة مؤكدة أنها ستعود لكرسي المذيع قريبا.

وقالت هالة سرحان، خلال لقائها ببرنامج ذا إنسايدر بالعربي: أوعدكم إني أرجع ببرنامج مهم جدًا.. وقد يكون هذا الاسم هو اسم البرنامج.. مهم جدا.

كشفت الإعلامية هالة سرحان ، سر ابتعادها عن الإعلام في الفترة الأخيرة، قائلة إنها حتى عام 2017 كانت تعمل بالفعل، فهي كانت تقدم برامج خلال شهر رمضان الكريم، معقبة: “عملت برنامج منوعات كبير برنامج 5 نجوم وآن الأوان”.

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سر ابتعاد هالة سرحان عن الإعلام

وتابعت هالة سرحان ، خلال حوارها المذاع عبر فضائية العربية: “أنا ركزت في التعلم من خلال حضور كافة المؤتمرات والمنتديات الإعلامية والثقافي والخاصة بالذكاء الاصطناعي”، مؤكدة أن لها اهتمام كبير بالثورة الرقمية، معلقة: “الإعلامي لا يأتي من فراغ”.

وأكملت هالة سرحان: “الحياة بالنسبة لي لا تعني الصور والشهرة.. بهتم بالإنسان أكثر”، فيما أجابت عن سؤال: “ناوية ترجعي؟”: "أرجع ونص .. بس أرجع اعمل حاجة عشان مش بحب أكرر نفسي.. اعمل برنامج مهم جدا".

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