محافظ المنيا: إنجازات ملف البيئة خلال عشر سنوات لم تحدث بنصف قرن

أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على أن ما تم إنجازه فى ملف البيئة بالمنيا خلال العشر سنوات الماضية لم تشهده المحافظة على مدار نصف قرن، من خلال التنسيق الكامل والمستمر بين كافة القطاعات والأجهزة العاملة بالمحافظة للعمل على حماية البيئة، والمتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى للمنيا التى تعد واحدة من أجمل محافظات مصر لامتلاكها أطول كورنيش على نهر النيل بطول 1823م وبمساحة تصل إلى 66 ألف متر مربع ، و بلغت التكلفة الإجمالية لتطويره مؤخرا 35.3 مليون جنيها .

وأضاف المحافظ أن المنيا ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة بالإضافة إلى محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين وديرمواس وملوي ، لافتاً إلى أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 300 مليون جنيه ، إلى جانب مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي المقام علي مساحة 11فدان بطاقة تصميمية 20 طن / ساعة بمعدل 320 طن يومى بتكلفة حوالي 90 مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل لمصانع الأسمنت (RDF) .

وأشار محافظ المنيا إلى الجهود المتواصلة من أجل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بكافة القري والمدن، لإضفاء الطابع الجمالي، ومراعاة البعد البيئي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين .