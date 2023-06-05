ويزو: فستان فرحي كان بسوستة عشان كنت بتخن وبخس.. فيديو

كشفت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو"، تفاصيل فرحها، قائلة "مصمم فستان الفرح بتاعي أحمد فايز تعب مني وعملي الفستان بسوسته بسبب اني كنت اروحله مرة وانا خاسة والمرة اللي بعدها وانا تخينه .. حتي هتلاحظي أن كم الفستان بسوسته".

وأضافت "دينا محسن" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنها متزوجه منذ 5 سنوات ماضية، مشيرة إلى أن زوجها كان يدرس معها في نفس الجامعة وهو أول شخص قامت بالوقوف أمامه علي المسرح.

وتابعت دينا محسن، أنها لم يكن هناك علاقة بينها وبين زوجها أثناء الدراسة غير وقوفها أمامه علي المسرح فقط، موضحة أن في أغلب أدوارها أمامه علي المسرح كانت تقوم بدور زوجته.