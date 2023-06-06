بعد نسف سد نوفا كاخوفكا.. حاكم خيرسون يعلن إخلاء المنطقة

أعلن حاكم منطقة خيرسون في أوكرانيا ،اليوم الثلاثاء، عن بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من منطقة كاخوفكا بعد انهيار سد رئيسي في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.



وقال الحاكم أولكسندر بروكودين على قناته عبر تطبيق تيليجرام أنه خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج.





ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعاً سكنياً ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.

وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية ، اليوم الثلاثاء، عن نسف القوات الروسية لسد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.





وأضافت القيادة على صفحتها بموقع فيسبوك "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

