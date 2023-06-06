عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها ببنها بعد انفجار تانك بنزين سيارة مجهولة

نجحت إدارة المرور ببنها فى اعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى بعد انفجار تانك بنزين سيارة ملاكي وبالتحديد أمام مجلس مدينة بنها مما أدى إلى تفريغ محتوى التانك من البنزين دون اشتعال النيران به.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانفجار تانك سيارة دون اشتعال النيران.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال المرور والمحاسب محمد عبدالحميد رئيس مجلس مدينة بنها، ومصطفى خاطر نائب رئيس المجلس إلى مكان السيارة، وتم السيطرة على الوضع ونقل السيارة إلى وحدة المرور.

ونجح رجال المرور بتسيير الطريق وعدم إعاقة حركة المرور بمدينة بنها، على جانب آخر تواصل مباحث قسم ثان بنها جهودها للتوصل لبيانات ومعلومات تكشف عن هوية صاحب السيارة حيث انها مركونة امام مجلس مدينة بنها منذ يوم الجمعة الماضية.