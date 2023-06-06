محدش طرده.. جمعية المؤلفين والملحنين تبرأ مصطفى كامل من سرقة الحب الحقيقي

برأت جمعية المؤلفين والملحنين الفنان مصطفى كامل من سرقة كلمات أغنية الحب الحقيقى من الشاعر صلاح فايز، وذلك من خلال بيانا صحافيا تم إصداره منذ قليل على الصفحة الرسمية للجمعية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وجاء نص البيان كالتالى : بناء علي شكوي مقدمه من الفنان مصطفي كامل عضو الجمعية العمومية وبعد ما أثير على شاشات التلفاز مؤخرا من تصريحات للأستاذ / منير الوسيمى.. ( قناة اليوم )

وهى التصريحات التى يعتبرها مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين ( الساسيرو )مسيئة للجمعية وتاريخها العريق و مبادئها الأصيلة التى توارثناها جيلا بعد جيل..

وتابع البيان وفى هذا الخصوص، نؤكد على أن الأستاذ .. منير الوسيمى .. لم يكن نائبا ل رئيس مجلس الإدارة حينما صدرت أغنية ( الحب الحقيقى ) ولحد خمس سنوات كاملة من صدورها كما إدعي، علاوة علي أن مجلس الموسيقار الكبير محمد الموجي كان ما بين عام ١٩٩٠ وعام ١٩٩٥ بينما صدرت الأغنية عام ١٩٩٨ أي بعد هذا المجلس بثلاث سنوات، وإنه وإن كان ثمة تشابه بين أغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير صلاح فايز وأغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير مصطفي كامل فهو تشابه في أسم الأغنية فقط ولم يتخذ مجلس الإداره آنذاك قرارآ بمنع العضوية عن الأستاذ مصطفي كامل ولم يتم طرده كما إدعي الاستاذ منير الوسيمي

وأضاف: ومن ثم ...يؤكد مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين ( الساسيرو )على خطورة الزج بإسم الجمعية فى مثل تلك الأدعاث وتصويرها على أنها كيان يتعسف مع من يتقدم لها من المبدعين ويقوم بطردهم وهو ما يتنافى مع دور ورسالة الجمعية فى إحتضان مبدعي مصر وهو ما ترفضه الجمعية ومجلس إدارتها جملة وتفصيلا منذ إطلاقها قبيل ٧٨عاما و حتى اليوم...

وعلي رأس البيان يعرب مجلس الإدارة للشاعر والملحن الأستاذ مصطفي كامل، عضو الجمعية العمومية ونقيب موسيقيين مصر عن استيائه مما بدَر في حقه مؤكدين أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين يحتفظ ل نفسه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

رد مصطفى كامل



وكان الفنان مصطفي كامل قد رد فى تصريحات خاصة لصدى البلد على الاتهامات التي وجهت له من النقيب الأسبق منير الوسيمي بسرقة كلمات أغنية الحب الحقيقي للمطرب محمد فؤاد.



وكشف مصطفي كامل تفاصيل أزمة الأغنية وقت كتابتها مؤكدا انه كتبها عام 1996 ووقتها بعد عرضها على جمعية المؤلفين والملحنين أكدوا له أن هناك أغنية للفنانة نجاة الصغيرة تحمل نفس الأسم.

وتابع كامل أن جمعية المؤلفين والملحنين وقتها قامت بمنعه من حقة المادي عنها بسبب تشابه الأسماء حتي عام 2004 وهو العام الذي تم الصلح بينه وبين الجمعية بعدما تأكدت أن الأغنيتين مختلفتين تماما وأن الشبه الوحيد بينهما هو الأسم فقط، وأضاف كامل أن اتهام الوسيمي له سوف يتم محاسبته عليه قانونيا.