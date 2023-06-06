ضبط 2 طن دقيق حر حلويات بمصنع غربي الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات مكبرة لتشديد الرقابة على المصانع حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية.

وتمكنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع حي العامرية أول بعدة حملات بنطاق الإدارة نتج عنها ضبط مصنع بسكويت لحيازته دقيق ٧٢ % بدون مستندات دالة على الحيازة و تم التحفظ على ٤٠ شيكارة دقيق حلويات ٧٢ % زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٢ طن دقيق.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع حلويات لحيازته هوالك تصنيع حلويات داخل صناديق بلاستيك بدون بيانات ومجهولة المصدر وتم التحفظ على كمية ٨٠٠ كجم هوالك تصنيع حلويات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

